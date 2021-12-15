تعرف على لقاء رئيس مياه دمياط بوحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان

دمياط معتز الشربينى

عقد اليوم العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط اجتماعا بحضور وحدة إدارة المشروعات PMU بوزارة الإسكان واستشارى دعم التنفيذ "تحالف مكتبى انفيرو سفيك " Enviro-civicومصر للهندسة " وأعضاء الوحدة التنسيقية (PIU) وذلك لمتابعة الاجراءات التصحيحية لتطوير مؤشرات تقييم أداء استشارى دعم التنفيذ "ISC" .

تم خلال اللقاء مناقشة موعد الإنتهاء من لجان البت والترسية لعقود الأعمال التى تم طرحها ضمن برنامج تحسين خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) والقائم على النتائج (P for R)، وكذلك تقييم الخبراء المرشحين من قبل استشارى دعم التنفيذ ليكونوا من أعضاء المكتب الإقليمى الاستشارى بمقر الشركة.