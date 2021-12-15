ترامب يهاجم نائبه السابق: موقفه بانتخابات 2020 يفاقم أزماته داخل الحزب

كتبت: نهال أبو السعود

هاجم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب نائبه مايك بنس اثناء حديثه في حدث صحفي مغلق مع مقدم برامج فوكس نيوز السابق بيل اورايلي خلال عطلة نهاية الأسبوع قائلا ان وضع الأخير داخل الحزب الجمهوري "ليس جيدا" في الوقت الذي يستعد فيه بنس لوضع أساس حملة رئاسية محتمله في انتخابات الرئاسة الامريكية 2024.

أشار ترامب في مقطع فيديو مسرب من الحدث المغلق الى ان مايك بنس "مصاب بجروح قاتلة" داخل الحزب الجمهوري وأضاف انه تعرض لأذى شديد" من خلال التزامه في 6 يناير بالسماح للكونجرس المصادقة على نتائج انتخابات 2020.

قال ترامب: "أعتقد أن مايك تضرر بشدة جراء ما حدث فيما يتعلق بالسادس من يناير أعتقد أنه أصيب بجروح قاتلة ، بصراحة ، لأني أرى رد الفعل الذي يحصل عليه من الناس"، وبدا أن ترامب لن يفكر في إبقاء بنس على بطاقته إذا كان سيترشح مرة أخرى.

وأثار نائب الرئيس السابق شائعات حول اهتمامه بترشح 2024 للرئاسة بعدة زيارات إلى ولايتي أيوا ونيوهامبشاير هذا العام، حيث سافر بنس إلى أول ولاية أولية في البلاد للتحدث إلى مجموعة نسائية جمهورية محلية والترحيب بالمانحين من الحزب الجمهوري في حفل لجمع التبرعات لأعضاء مجلس الشيوخ في ولاية نيو هامبشاير.

بالإضافة إلى زيارة ولايات التصويت المبكر، كان بنس يجمع بهدوء حملة منتظرة إذا قرر الترشح للرئاسة بعد انتخابات التجديد النصفي العام المقبل - وهو قرار يدعي أنه هو وزوجته ، كارين ، لم يتخذهما بعد، لم يستبعد نائب الرئيس السابق صراحةً محاولة ترشيح البيت الأبيض.

يذكر ان بنس رفض مناشدات من ترامب وكبار حلفائه لوقف التصديق على فوز جو بايدن من قبل مجلسي النواب والشيوخ في يناير ، بينما اقتحم حشد من أنصار ترامب مبنى الكابيتول وبعضهم يهتفون "اشنقوا مايك بنس".