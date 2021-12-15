اليوم السابع
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بطريرك الروم الأرثوذكس يجتمع مع وزير خارجية اليونان بأثينا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 02:36 م
بطريرك الروم الأرثوذكس يجتمع مع وزير خارجية اليونان بأثينا لقاء بطريرك الروم الأرثوذكس مع وزير خارجية اليونان
كتب: محمد الأحمدى

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اجتمع البابا والبطريرك ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، للروم الأرثوذكس مع وزير خارجية اليونان فى مقر وزارة الخارجية اليونانية بأثينا.

وأعرب البابا ثيودروس لوزير الخارجية عن امتنانه الكبير للدولة اليونانية لما تقدمه من مساعدة ودعم لبطريركية الإسكندرية فى عملها التبشيري والخدمى فى قارة أفريقيا.

جدير بالذكر أن كنيسة الروم الأرثوذكس بدأت صوم الميلاد 15 نوفمبر لمدة 40 يوما، فيما بدأت الكنيسة الأرثوذكسية صوم الميلاد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما، وكنيسة الروم الأرثوذكس بدأت صوم الميلاد 15 نوفمبر لمدة 40 يوما.

وبدأ عيد القديس سابا فى دير القديس سابا البطريركى بالإسكندرية يوم السبت 4 ديسمبر، وكانت صلاة غروب العيد الساعة 6 مساء برئاسة البطريرك.

ويوم الأحد 5 ديسمبر أقيم القداس الإلهي الساعة 8.30 صباحًا برئاسة البطريرك وعيد القديس نيقولاوس في كاتدرائية القديس نيقولاوس في المقر البطريركي بالقاهرة.

 

جانب من لقاء بطريرك الروم الأرثوذكس مع وزير خارجية اليونان
جانب من لقاء بطريرك الروم الأرثوذكس مع وزير خارجية اليونان

 

 


الروم الارثوذكس

بطريرك الروم الارثوذكس

كنيسه الروم الارثوذكس

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