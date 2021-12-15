المركزى للتنظيم والإدارة يوافق على تحديث الهيكل التنظيمى لـ"علوم سوهاج"

سوهاج فريق المحافظات

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، عن تحديث وتطوير الهيكل التنظيمى لكلية العلوم، وذلك بناءاً على القرار الصادر من الدكتور صالح عبدالرحمن أحمد الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، رقم "351" لسنة 2021م، بشأن تطوير الهيكل التنظيمى لكلية العلوم بالجامعة.

وأوضح الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن الجامعة تحرص على تطوير وتحديث الهياكل التنظيمية وإعادة تقييم الوظائف، تحقيقاََ للأهداف الإستراتيجية للجامعة بما يتفق مع رؤية مصر 2030وتحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن ذلك يأتى تماشياً مع استراتيجية الدولة لتطوير الجهاز الإدارى بعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وأيضاً قرار معايير تقييم الوظائف رقم 35 لسنة 2019، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146لسنة 2018.

وأكد المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، أن تحديث الهياكل التنظيمية يسهم فى زيادة فاعلية وكفاءة الأداء، لما تتسم به الخريطة التنظيمية بالبساطة وعدم التعقيد، بالإضافة إلى إعادة تحديد المسئوليات والاختصاصات.

وأوضح الدكتور حازم المشنب القائم بأعمال عميد كلية العلوم، بأن التحديث الهيكلى للكلية يسهم فى تجديد إعتماد الكلية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وإتاحة فرص الترقى للجهاز الإدارى، مما يحقق جودة الحياة الوظيفية، كما أنه تم تحديث الإختصاصات لكل تقسيم تنظيمى دون غموض أو تداخل أو إزدواج، بما يتفق مع نظم وإجراءات العمل المتبعة وأنشطتها المختلفة، بما يحقق الرضا الوظيفى لدى الجهاز الإدارى.

وأشارت أماني المصرى مدير عام التنظيم والإدارة، إلى أنه تم استحداث الهيكل التنظيمى لكليتى الحاسبات والذكاء الإصطناعى، والتربية النوعية "مستوى إدارة عامة"، مضيفة أنه جاري حالياً تحديث 10 هياكل تنظيمية لكليات الزراعة، الحقوق، الهندسة، الطب البشرى، التجارة، وأيضاً التربية، الآداب، التكنولوجيا والتعليم، التمريض والتربية الرياضية، بالإضافة إلى إعداد دراسة تنظيمية لهيكل المستشفيات الجامعية بالتعاون مع إدارة المستشفى الجامعى.