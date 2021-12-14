اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة سوهاج الأولى على الجامعات المصرية فى مجال الشعر بمسابقة "كوني"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 09:51 م
جامعة سوهاج الأولى على الجامعات المصرية فى مجال الشعر بمسابقة "كوني" الطالب الفائز بالمركز الأول
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حصدت جامعة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الشعر بالمسابقة الفنية "كونى"، والتى فاز فيها الطالب أسامة أيمن أسعد مصطفى بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فى تصريحات صحفية له اليوم أن المسابقة نظمها المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وذلك تزامناََ مع فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

 

وأشارت الدكتورة رهام فاروق مديرة الوحدة، أن المسابقة شارك بها 22 جامعة مصرية بإجمالى 100 عمل فنى في المجالات الخمس، التى شملت أعمال فنية منها الفن التشكيلى، النحت، الرسم، الشعر، الأفلام القصيرة، الفوتوغرافيا، القصة القصيرة، وكذلك كتابة شعر "فصحى وعامية"، إلى جانب عرض أفلام قصيرة من 2 إلى 5 دقائق، أو أغنية مكتملة العناصر الفنية.

 

وأضافت مديرة الوحدة، أنه تم توزيع جوائز المسابقة خلال ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والذي أقيم بشيراتون الدقي تحت تنظيم ورعاية المجلس القومى للمرأة، ممثلاً في الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومى للمرأة، كما تم توزيع شهادات التقدير والدروع وهدايا عينيه على الفائزين من الطلبة والطالبات في جميع المجالات، ومديرى الوحدات المشاركة في المسابقة.

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

الجامعات المصرية

رئيس جامعة سوهاج

مسابقة شعرية

المركز الاول

مسابقة كونى

المجلس القومى للمراة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة