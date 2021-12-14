جامعة سوهاج الأولى على الجامعات المصرية فى مجال الشعر بمسابقة "كوني"

سوهاج محمود مقبول

حصدت جامعة سوهاج على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية فى مجال الشعر بالمسابقة الفنية "كونى"، والتى فاز فيها الطالب أسامة أيمن أسعد مصطفى بالفرقة الخامسة بكلية الصيدلة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج فى تصريحات صحفية له اليوم أن المسابقة نظمها المجلس القومى للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وذلك تزامناََ مع فعاليات حملة ال ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأشارت الدكتورة رهام فاروق مديرة الوحدة، أن المسابقة شارك بها 22 جامعة مصرية بإجمالى 100 عمل فنى في المجالات الخمس، التى شملت أعمال فنية منها الفن التشكيلى، النحت، الرسم، الشعر، الأفلام القصيرة، الفوتوغرافيا، القصة القصيرة، وكذلك كتابة شعر "فصحى وعامية"، إلى جانب عرض أفلام قصيرة من 2 إلى 5 دقائق، أو أغنية مكتملة العناصر الفنية.

وأضافت مديرة الوحدة، أنه تم توزيع جوائز المسابقة خلال ملتقى وحدات مناهضة العنف ضد المرأة والذي أقيم بشيراتون الدقي تحت تنظيم ورعاية المجلس القومى للمرأة، ممثلاً في الدكتورة رانيا يحيي عضو المجلس القومى للمرأة، كما تم توزيع شهادات التقدير والدروع وهدايا عينيه على الفائزين من الطلبة والطالبات في جميع المجالات، ومديرى الوحدات المشاركة في المسابقة.