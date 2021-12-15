الصحة العالمية: البيانات حول متحورات كورونا قد تتغير من يوم لآخر

كتب أحمد عرفة

قالت منظمة الصحة العالمية، إن البيانات حول المتحورات الخاصة بفيروس كورونا، قد تتغير من يوم لآخر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة لم تناقض تصريحاتها التي قالتها في بداية متحور أوميكرون الجديد.

وتابعت منظمة الصحة العالمية: علينا القلق من أوميكرون لكن لا داعي للذعر، والوضع بشأن أوميكرون ليس واضحا بشكل كامل حتى الآن.

وفى وقت سابق قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان جديد لها، إن الأوبئة السابقة أظهرت أهمية النظم الصحية المرنة، حيث سلطت جائحة كورونا الضوء على أهمية المجتمعات القادرة على الصمود، كان المؤتمر العالمي العاشر لتعزيز الصحة فى الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر 2021 بمثابة بداية حركة عالمية حول مفهوم الرفاهية في المجتمعات.