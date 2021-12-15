"التعليم" تعلن ضوابط امتحان نصف العام فى العملى والمستوى الرفيع لـ4 ابتدائى

أعلنت المديريات التعليمية والإدارات ضوابط امتحانات نصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائى، موضحة أنه يتم امتحان العملي والمستوى الرفيع لمدارس اللغات قبل امتحانات نصف العام، والتي تعقد 15 يناير، بوقت كاف، مع مراعاه زمن المادة ودون تعطيل لليوم الدراسي.
وطالبت المديريات في خطاب لها، أنه يجرى تقويم مواد الأنشطة للصف الرابع الابتدائي قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كاف، وتخصيص عشرين دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.
وأوضحت المديريات التعليمية، أنه بالنسبة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة (شلل دماغي - توحد - ذهني) تكون امتحاناتهم بنفس الجدول مع عدم مضاعفة الفترة الزمنية وتكون الامتحانات موضوعية وبعيدة عن الأسئلة المقالية، وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة.
وطالبت المديريات في خطاب لها، أنه يجرى تقويم مواد الأنشطة للصف الرابع الابتدائي قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كاف، وتخصيص عشرين دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.
وأوضحت المديريات التعليمية، أنه بالنسبة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة (شلل دماغي - توحد - ذهني) تكون امتحاناتهم بنفس الجدول مع عدم مضاعفة الفترة الزمنية وتكون الامتحانات موضوعية وبعيدة عن الأسئلة المقالية، وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة