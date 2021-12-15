اليوم السابع
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"التعليم" تعلن ضوابط امتحان نصف العام فى العملى والمستوى الرفيع لـ4 ابتدائى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:30 م
"التعليم" تعلن ضوابط امتحان نصف العام فى العملى والمستوى الرفيع لـ4 ابتدائى طلاب مدارس - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت المديريات التعليمية والإدارات ضوابط امتحانات نصف العام لطلاب الصف الرابع الابتدائى، موضحة أنه يتم امتحان العملي والمستوى الرفيع لمدارس اللغات قبل امتحانات نصف العام، والتي تعقد 15 يناير، بوقت كاف، مع مراعاه زمن المادة ودون تعطيل لليوم الدراسي.

وطالبت المديريات في خطاب لها، أنه يجرى تقويم مواد الأنشطة للصف الرابع الابتدائي قبل نهاية الفصل الدراسي بوقت كاف، وتخصيص عشرين دقيقة من زمن إجابة اللغة العربية للإملاء.

وأوضحت المديريات التعليمية، أنه بالنسبة للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة (شلل دماغي - توحد - ذهني) تكون امتحاناتهم بنفس الجدول مع عدم مضاعفة الفترة الزمنية وتكون الامتحانات موضوعية وبعيدة عن الأسئلة المقالية، وأن تكون ورقة الأسئلة هي ورقة الإجابة.

التربية والتعليم

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

امتحانات المواد غير المضافة للمجموع

اخبار مصر

اخبار

المستوى الرفيع

التعليم

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