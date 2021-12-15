اليوم السابع
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بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات..

البيئة: وحدات بيوجاز لتوصيل الغاز لمنازل القرى البعيدة عن العمران

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:00 ص
البيئة: وحدات بيوجاز لتوصيل الغاز لمنازل القرى البعيدة عن العمران وحدات بيوجاز لانتاج الغا
كتبت منال العيسوي

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أكد الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، أن مشروع وحدات البيوجاز يتم في العديد من القرى البعيدة عن العمران من أجل توصيل الغاز للمنازل، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياه كريمة".

 

وأشار "أبو سنة" فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إلى أن مشروع وحدات البيوجاز، الذى يتم تنفيذه فى احدى قرى محافظة سوهاج، تم الانتهاء منه وسيتم تسليمه خلال شهر تقريبا.

 

وأوضح رئيس جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، أن مؤسسه الطاقة الحيوية التابعة لوزارة البيئة، لوحدات بيوجاز يتم تمويلها من خلال صندوق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمهة 40% لمؤسسات المجتمع المدني الجمعيات الأهلية والشركات.

 

وأكد أبو سنة، أن هناك 4000 قرية يتم العمل فيها في إطار المبادرة الرئيسية "حياة كريمة"، وخاصه في القرى البعيدة عن العمران، والتي لم يصلها الغاز بعد لعمل مشروعات وحدات بيوجاز لإنتاج الغاز وتحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوانات للطاقة.


مبادرة حياة كريمة

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البيئة

توصيل الغاز

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بيوجاز

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