إنشاء وحدات بيوجاز منزلية أبرز مشروعات "البيئة" ضمن مبادرة حياة كريمة

استعرضت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، الجهود المبذولة فى مجال معالجة وتدوير المخلفات الزراعية والتى يأتى فى مقدمتها مشروعات إنشاء وحدات البيوجاز المنزلى لإنتاج السماد والغاز للريف المصرى بالمحافظات المختلفة ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى تأتى فى ضوء التوجيهات الرئاسية، وذلك خلال بيانها الذى ألقته امام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، عن أداء وزارتها خلال الفترة الماضية (2018- 2020).

وفى هذا الصدد، نرصد الجهود المبذوله فى مجال معالجة وتدوير المخلفات الزراعية :

1- تم إنشاء عدد 1680 وحدة بيوجاز منزلى لانتاج السماد والغاز للريف بالمحافظات المختلفة، وتم إعتماد هذا المشروع من رئيس الجمهورية كبرنامج قومى فى 18 محافظة من محافظات الدلتا و الصعيد وذلك فى إطار تطوير القرى المصرية.

2- سوف يتم تطبيق المشروع على مستوي القري تماشياً مع التكليف الرئاسي بتطوير 1500 قرية مصرية، وقد تم بالفعل إنشاء عدد 26 شركة من شركات الشباب الناشئة في محافظات المنوفية والمنيا والأقصر والفيوم.

3- تم إعتماد منهجية للحد من حرق المخلفات الزراعية، حيث وصلت نسبة قش الأرز الذي تم جمعه وكبسه خلال عام 2020 إلى (99%) من إجمالي قش الأرز المتولد، حيث تم فتح عدد (700) موقع تحت إدارة المنظومة مما ترتب عليه من توفير ما يزيد على 25 ألف فرصة عمل مؤقتة (خلال فترةعمل المنظومة) كما نتج عن إدارة المنظومة تجنب إنبعاثات ما يقارب 25 ألفطن من ملوثات الهواء كانت لتشكل ما يعرف بالسحابة السوداء كما كان فيالماضي وبالتالي تم القضاء على ظاهرة السحابة السوداء نهائياً.

4- تم دعم محافظة الوادي الجديد بعدد (5) جرارات زراعية وعدد (14) مفرمة للمخلفات الزراعية، للمساهمة في منظومة تدوير جريدالنخل، كما تم دعم محافظات الصعيد (أسوان، قنا، المنيا) بعدد (127) مفرمةللعمل ضمن منظومة تدوير سفير القصب، بالإضافة إلى دعم محافظات الدلتابعدد (76) مفرمة للعمل ضمن منظومة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظات (الشرقية، المنصورة، الغربية، البحيرة).

5- قامت وزارة البيئة بتطوير عدد 215 من مكامير الفحم النباتيالمستهدفة وجاري العمل على ما تبقى، كما تم تنفيذ مشروع معالجة وتدويرمياه الصرف الصناعي بالكامل لشركة أبوقير للأسمدة بهدف خفض أحمالالتلوث من الصرف الصناعي على البحر المتوسط بما يزيد عن 4 الاف طن / عام، بتكلفة إجمالية قدرها (25) مليون دولار، وقد تم الانتهاء من التركيبات وجاري التشغيل التجريبي.

6- تم استكمال مشروعات التحكم في التلوثالصناعي (المرحلة الثالثة)، حيث بلغ عدد المشروعات الجاري تنفيذها (28) مشروع فرعي لعدد (26) منشآة صناعية بمساهمة من برنامج التحكم فيالتلوث الصناعي تبلغ قيمتها 120مليون يورو تقريباً.