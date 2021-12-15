البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 11649 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 2030 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 13797 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 4604 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3151 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 4004 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، اودن للاستثمارات المالية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، رواد السياحة-رواد، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، 31 ألف سهم، 303970 سهم، 7 آلاف سهم، 77.3 مليون سهم، على التوالي، فيما باعت إدارة البنك التجاري الدولي 2900 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، جدوى للتنمية الصناعية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 20 ألف سهم، 166 سهم، 500 ألف سهم، 317 ألف سهم، 755 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات تنمية للاستثمار العقاري، المصرية للمنتجعات السياحية، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، البدر للبلاستيك، 235.9 ألف سهم، مليون سهم، 280 ألف سهم، 25 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركتي الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى 150 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.93%، شراء الشركة الثانية 645 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.95%.

في سياق منفصل أعلنت شركة العرفة القابضة للاستثمارات والاستشارات، تحقيق صافي مبيعات مجمعة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2021 بلغت 119.9 مليون دولار مقارنة بـ85.9 مليون دولار خلال الفترة المقارنة من العام المالي 2020، وحققت الشركة صافي خسائر مجمعة بعد احتساب الضريبة بلغت 10.6 مليون دولار، وذلك لتحمل أرقام الفترة المقارنة بأرباح غير متكررة ناتجة عن بيع أصول غير مستخدمة لشركة كونكريت وإتمام إعادة الهيكلة المتمثلة في عملية الـCVA للمجموعة الإنجيليزية بيرد.

كما أعلن بنك فيصل الإسلامي المصري، ارتفاع حجم الأصول إلى 128.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر نوفمبر عام 2021 مقابل 113.1 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2020 بنسبة نمو 13.3%، وبلغ إجمالي حقوق الملكية 16.9 مليار جنيه مقابل 14.98 مليار جنيه بنسبة نمو 12.9%.

في سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ردًا على ما ورد ضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية لقائمة الدخل (بند إيرادات النشاط) عن عملية إعادة بيع قطعة الأرض البالغ مساحتها 31.3 ألف متر مربع بالحي التاسع-مدينة هليوبوليس خلال شهر نوفمبر 2021 والبالغ قيمتها 18 مليون جنيه، فإنه لم يتم إنهاء إجراءات البيع في نوفمبر 2021 وذلك نظرًا لمراجعة العقد بين الطرفين، والذي سيتم توقيعه خلال شهر ديسمبر الجاري، وسوف يظهر تأثيرها خلال الربع الثاني المنتهي في 31 ديسمبر عام 2021.