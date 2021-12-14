أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 14-12-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 14-12-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة شراء السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 731.734 مليار جنيه

إيقاف تداول 5 شركات

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، أم بي للهندسة، بي أي جي للتجارة والاستثمار، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تخسر 3.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المحليين والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة شراء السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وخسر رأس المال السوقي 3.2 مليار جنيه عند مستوى 731.734 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 651.7 مليون ورقة مالية بقيمة 7.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 43.8 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 31.02% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 58.07%، والعرب على 10.91% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 81.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 18.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 432.2 مليون جنيه، 735.9 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 2.1 مليار جنيه، 1.3 مليار جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 4.6 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.7%، ليغلق عند مستوى 11618 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 2017 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 13732 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 4583 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 2113 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 3124 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 3.49% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1132 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 89 شركة، ولم تتغير مستويات 70 شركة.

سوديك

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك المصدرة وذلك لعدد 304.6 مليون سهم بقيمة إجمالية 6.1 مليار جنيه.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، رواد السياحة-رواد، 999 سهم، 177.6 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، البنك التجاري الدولي (مصر) 50 ألف سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة المصرية للمنتجعات للسياحية مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن مصر الوسطى، مطاحن ومخابز جنوب القاهر والجيزة، جدوى للتنمية الصناعية، البنك المصري لتنمية الصادرات، المهندس للتأمين، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، الأخوة المتضامنين للاستثمار العقاري والأمن الغذائي، أميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 12 ألف سهم، 20 ألف سهم، 1000 سهم، 200 سهم، 130 ألف سهم، 25 ألف سهم، 3385 سهم، 580 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة

أعلنت شركات جي بي أوتو، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء الشركة الأولى 538 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الاثنين، شراء الشركة الثانية 685 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.92%، شراء الشركة الثالثة 765 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.93%.