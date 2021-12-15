الأردن وأرمينيا يوقعان اتفاقية البرنامج التنفيذى الثقافى

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وقعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار والسفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا لدى الأردن تيجران جيفوركيان، الثلاثاء، اتفاقية البرنامج التنفيذي الثقافي بين البلدين.

وأعربت النجار - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تطلعها لترجمة هذه الاتفاقية إلى فعاليات مؤثرة تنقل الأردن إلى أرمينيا، وإبقاء الروح الأرمنية في الاردن.

ومن جهته، أعرب السفير عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية في مجالات الثقافة للفترة 2021 - 2026، واصفا العلاقات الأرمينية الأردنية بأنها علاقات تاريخية عميقة.