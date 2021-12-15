اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأردن وأرمينيا يوقعان اتفاقية البرنامج التنفيذى الثقافى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:20 ص
الأردن وأرمينيا يوقعان اتفاقية البرنامج التنفيذى الثقافى الاردن
ا ش ا

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وقعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار والسفير غير المقيم لجمهورية أرمينيا لدى الأردن تيجران جيفوركيان، الثلاثاء، اتفاقية البرنامج التنفيذي الثقافي بين البلدين.
 
وأعربت النجار - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - عن تطلعها لترجمة هذه الاتفاقية إلى فعاليات مؤثرة تنقل الأردن إلى أرمينيا، وإبقاء الروح الأرمنية في الاردن.
 
ومن جهته، أعرب السفير عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية في مجالات الثقافة للفترة 2021 - 2026، واصفا العلاقات الأرمينية الأردنية بأنها علاقات تاريخية عميقة.
 

الاردن

وزير الثقافة الاردنية

جمهورية ارمينيا

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