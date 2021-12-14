نائب وزير الاتصالات: 4.2 مليون مواطن سجلوا على منصة مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

كشف المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، عن ارتفاع عدد الخدمات التي يتم تقديمها على منصة مصر الرقمية وبلغت 99 خدمة يتم تقديمها أون لاين، وسيتم زيادتها إلى 130 خدمة خلال الشهر المقبل، وترتفع إلى 150 خدمة خلال شهر فبراير عام 2022، كما ارتفع عدد المسجلين على البوابة ليسجلوا 4.2 مليون مواطن خلال شهر ديسمبر الجاري مقابل 600 ألف مواطن خلال نفس الشهر من العام الماضي، ونستهدف زيادتها إلى إلى 6 ملايين العام المقبل، وقد نفذ عدد المسجلين أكثر من 13 مليون معاملة عبر المنصة.

وأضاف "العطار"، أن أبرز الخدمات التي تشهد إقبالًا هي خدمات التموين، حيث تم تنفيذ نسبة 70% من خدمات التموين عبر المنصة، كما تشهد خدمات السجل التجاري التي تهم كافة المشروعات الصغيرة مثل البقالة وصالون الحلاقة نسبة مرتفعة من التعاملات، ونفس الأمر لخدمات التأمينات، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات تتابع كافة المقترحات والشكاوى التي يتم إطلاقها عن المنظومة، ويتم دراستها بعناية، وخلال شهر يناير المقبل، سيتم تحديث بوابة منظومة مصر الرقمية.

وأشار "العطار"، إلى أهم التحديات التي تواجه التحول الرقمي في مصر، وهي أولًا التحول من حكومة الجزر المنفصلة إلى حكومة موحدة تتكامل مع بعضها، التحدي الثاني وهو ممانعة الموظفين في التعامل مع التكنولوجيا والاعتماد على الورق في التعاملات، وهذا طبيعي التغير في ثقافة الموظف ومحاربة موروثات، التحدي الثالث تغيير مفهوم وعقلية الموظف، لتوضيح أن الموظف يعمل بالحكومة وليس جهة بعينها، مؤكدًا أن تطبيق منظومة مصر الرقمية ورائه جهود ضخمة لتوصيل البنية التحتية.

وجاء ذلك خلال الجلسة الثالثة بقمة مصر الاقتصادية بعنوان الاتصالات ودعم خطة التحول الرقمي، بمشاركة المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، المهندس محمد نصر الدين مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس أيمن الجوهري المدير العام لشركة سيسكو في مصر، المهندس ميرنا عارف المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، المهندس أحمد مكي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذية لمجموعة بنية، وأدار الجلسة المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للعمليات للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية الإدارية



المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات

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جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (11)



جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (12)



جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (13)



جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (14)



جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (15)



جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (16)



جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (17)



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جلسة نقاشية حول تطورات قطاع نخيل التمر (3)



