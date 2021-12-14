اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:28 م
أكرم القصاص
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مطار الغردقة يستقبل 68 رحلة طيران تقل 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:26 م
مطار الغردقة يستقبل 68 رحلة طيران تقل 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة استقبال السياح بمطار الغردقة - صورة أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الثلاثاء، 68 رحلة طيران دولية وداخلية، على مدار ساعات اليوم، حيث أقلت على متنها قرابة 10 آلاف سائح من جنسيات مختلفة، على رأسها الروسية، والأوكرانية، والألمانية وبيلا روسية وغيرها من الجنسيات المختلفة.

وتطبق الجهات المختصة داخل المطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بدقة شديدة؛ بداية من وصول الركاب لأرض المهبط وصولا إلى الفنادق السياحية المختلفة، حيث يجرى تعقيم الحقائب ومرور الركاب على الكاميرات الحرارية، والتأكد من تحليل الـpcr.

وتشهد مدينة الغردقة ومرسي علم خلال الأيام الحالية حالة من الانتعاشة السياحية، حيث قد تكون تخطت نسب الإشغال السياحي بالفنادق المختلفة 70%، وهناك عدد من الفنادق أعلنت أنها كاملة العدد، حيث يصل لمدينة الغردقة عدد كبير من السياح من الجنسية الروسية.

من جانب آخر، استعدت المنتجعات والفنادق السياحية بالبحر الأحمر لاستقبال احتفالات الكريسماس ورأس السنة بتعليق الزينة والإضاءة الخاصة بالاحتفالات، فضلا عن أشجار الميلاد التي ملأت الفنادق المختلفة.


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