مطار الغردقة الدولى يستقبل 76 رحلة طيران دولية تقل قرابة 9000 سائح

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولى، على مدار ساعات اليوم الاثنين، 76 رحلة طيران دولية وداخلية أغلبها قادمة من المطارات الروسية والأوروبية والأوكرانية والبيلاروسية، وغيرها من المطارات العالمية المختلفة، تقل 9 آلاف سائح.

وقال مصدر من مطار الغردقة لـ"اليوم السابع"، أن الجهات المختصة تقوم بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على الوافدين بدقة شديدة بمجرد وصولهم إلى ارض المطار وصولا إلى الفنادق.

من جانب اخر يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الاثنين، 4 رحلات طيران دولية تقل على متنها قرابة 500 سائح من الجنسية الأوكرانية ضمن 68 رحلة طيران تصل للمطار خلال الأسبوع الجارى.

وكشفت جداول رحلات الوصول اليوم، أن من بين وصول اليوم رحلة واحدة داخلية و4 رحلات دولية جميعهم من دولة أوكرانيا، رحلتين من مطار العاصمة الأوكرانية كييف واحدة من مطار أباروجيا، وأخرى من مطار لفيف الأوكرانى.

وأكدت جداول رحلات الطيران الوافدة لمطار مرسى علم الدولى خلال الأسبوع الجارى وبداية من أول أمس السبت وصول 68 رحلة طيران أسبوعية، بينها 9 رحلات أوروبية، و3 رحلات داخلية.

وكشفت جداول الطيران خلال الأسبوع، أن من بين رحلات الوصول رحلتين من هولندا و4 رحلات من إيطاليا، و5 رحلات من التشيك، و13 رحلة بولندى، و24 أوكرانيا، و2 سويسرا.

كذلك تصل خلال الأسبوع الجارى 3 رحلات داخلية من مطار القاهرة، ورحلة من ملادوفا، وأخرى من بيلا روسيا، حيث تشهد الفنادق السياحية بمرسى علم حالة من الانتعاشة السياحية.