اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:26 م
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:34 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة إسعاف -أرشيفية
مطروح - حسن مشالي

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لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى عند الكيلو 77 على طريق مرسى مطروح - سيوة، في الاتجاه إلى واحة سيوة، وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق سيوة، ووجود جثة ومصابين، فتم الدفع على الفور بسيارتي إسعاف من أقرب نقطتي تمركز للإسعاف على الطريق.

 

وأخلت الإسعاف المصابين، ويجري نقلهما حاليا إلى مستشفى مطروح العام، لتقديم العلاج اللازم لهما، كما انتقلت قوات الشرطة لمكان البلاغ، لمعاينة الحادث، ومناظرة الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية، لنقلها إلى مستشفى مطروح العام. وانتقلت لمكان الحادث الخدمات المرورية، لتسيير حركة السيارات والتأكد من رفع أية عوائق على الطريق ناتجة عن الحادث.


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طريق سيوة

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