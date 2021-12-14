محافظ سوهاج يلتقى 95 مواطنا لبحث مطالبهم وحل شكواهم .. صور

فريق المحافظات

التقى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد للمحافظة، عدد 95 مواطن من مختلف مراكز المحافظة؛ لبحث مطالبهم وحل شكواهم، وذلك خلال اللقاء الجماهيري الذي يعقد بشكل دوري يوم الثلاثاء من كل اسبوع بديوان عام المحافظة، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لحل مشاكل المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة، وتلبية احتياجاتهم الضرورية.



واستمع محافظ سوهاج إلى شكاوى وطلبات المواطنين، التي تنوعت بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبات للحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وطلبات أخرى متنوعة.



واستجاب محافظ سوهاج للعديد من الطلبات التي تقدم بها المواطنين اليوم، فيما أحال بعض الطلبات التي تحتاج إلى الدراسة الى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة؛ والعمل على حلها في أقرب وقت .







المحافظ واللقاء الجماهيري



جانب من اللقاء



جانب من لقاءات المحافظ



