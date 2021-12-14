اليوم السابع
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محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ 1216 موظفاً بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:00 م
محافظ الجيزة يعتمد حركة ترقيات لـ 1216 موظفاً بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة حركة ترقيات للعاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى للمستويات الوظيفية الأعلى، حيث تضمنت الحركة ترقية 1216موظفاً اعتباراً من 1 / 7 /2021 من الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 30 / 6 / 2021 مدة لا تقل عن المدة البينية المحددة قرين كل مستوي وظيفي إلي المستويات التي تعلوها مع إحتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية.
 
يأتى ذلك فى إطار الكتاب الدوري رقم " 1" لسنة 2021 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 265 لسنة 2021 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية .
 
وشمل قرار محافظ الجيزة جميع المستويات الوظيفية حيث تضمنت الحركة ترقية 282 موظفاً تخصصياً و519موظفآ مكتبيآ و 252 موظف فنيآ و 163موظف خدمات وحرفيآ على مستوى الديوان العام والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية .
 
 وأشار قرار المحافظ أن يمنح الموظف إعتباراً من 1/7/2021 الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من الأجر الوظيفى أيهما أكبر .
 
وأكد راشد حرص المحافطة الدائم على الإرتقاء بمستوى أداء العاملين وتحسين بيئة العمل للموظف وتوفير حياة كريمة له مطالبا العاملين الذين شملتهم حركة الترقيات ببذل أقصى جهد لخدمة المواطنين وأداء المهام والتكليفات بأفضل وأحسن صورة و التفانى في العمل .

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محافظ الجيزة

الجيزة

ترقية الموظفين

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