محافظ البنك المركزى يكرم سفير الكويت بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر

كتب ـ أحمد يعقوب

كرم طارق عامر محافظ البنك المركزى السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت الشقيقة بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله بمصر.

وخلال اللقاء الذى جمع بينهما بمقر البنك المركزى أكد المحافظ على متانة وقوة العلاقات التى تجمع بين مصر والكويت على المستويين الرسمى والشعبى، وأعرب عن تقديره للدور البارز الذى ساهم به السفير محمد صالح الذويخ على مدار السنوات الست الماضية فى زيادة أواصر التعاون المستمر والمثمر بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادى، وكذلك الدعم الذى تلقاه البنك المركزى من دولة الكويت خلال الفترات الصعبة السابقة التى تعرض لها الاقتصاد المصرى، متمنياً لمعالى السفير دوام التوفيق والنجاح.