اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:37 م
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ضمن برنامج "جسر الحضارات"..

لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر تستضيف 5 من أشهر الطهاة الإسبان

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:04 م
لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر تستضيف 5 من أشهر الطهاة الإسبان محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحة الثقافية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن محمد عثمان رئيس لجنة التسويق السياحة الثقافية بالأقصر، أنه تقرر استضافة اللجنة لعدد 5 من أشهر الطهاة الإسبانيين، بالتنسيق مع السفير الإسباني بالقاهرة، وذلك في إطار البرنامج الذي تم الاتفاق عليه في "جسر الحضارات" رغبة منهم في معرفة تفاصيل الطعام المصري، ويتطلع إليه كثير من السياح الأجانب لمعرفة مذاقه الجاذب للسياح من مختلف الجنسيات، كما تمت استضافة الفنانة التشكيلية العالمية "ماريا بريمو"، وعدد من الفنانين التشكيلين لنقل الرسومات والنقوش الفرعونية إلى لوحات ورسومات تنقل الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، فى بيان صحفى، أن تلك الزيارات المميزة من نجوم مختلف المجالات الأوروبية تأتى فى إطار التعاون والدعم من البعثة الإسبانية العاملة بغرب الأقصر بقيادة الدكتورة تريزا والدكتور فرانشيسكو، من ضمن 11 بعثة إسبانية عاملة بمصر، ساهمت في العديد من الإكتشافات الأثرية ومنها الكشف عن مقبرة المهندس "سنن موت" الذي أشرف على بناء معبد الدير البحرى للملكة حتشبسوت، واكتشاف كنوز مقبرة الوزير امنحتب حوى، بجبانة العساسيف.

وأكد محمد عثمان، على أن السياحة الإسبانية أكبر داعم للسياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، مؤكداً أنها تأتي في المرتبة الأولى من حيث الإنفاق في الفنادق والمناطق الأثرية المزارات السياحية، مشدداً على أن السياحة الإسبانية أكبر داعم للاقتصاد المصري، حيث إن السياحة الإسبانية بدأت مبكرا في 31 يوليو الماضى بتسيير 4 رحلات مما شجع الكثير من الأسواق العالمية على زيارة مصر والأقصر التي ساهمت في تنشيط السياحة الثقافية.

وفى نفس السياق تنظم البعثة الأثرية لمعهد دراسات مصر القديمة بمدريد بالتعاون مع جامعة مالاجا، معرضا بعنوان "كنوز الوزير أمين حتب هوي" بالمتحف المصرى بالأقصر، يضم نتاج أعمال البعثة الأثرية الإسبانية بمدينة الموتى بالأقصر منذ عام 2009 وحتى عام 2021، والذى سيكون مفتوحا للجمهور لمدة سنة قادمة، ويشمل المعرض 300 قطعة أثرية تضم ما يلي:- "تماثيل وتوابيت وتمائم وشواهد قبور ومجموعات جنائزية"، تم اختيار من ضمن القطع المكتشفة على مدار ثلاثة عشر عامًا من الحفريات نفذتها البعثة الأثرية الإسبانية فى المقبرة رقم -28- للوزير آمنحتب هوى، فى جبانة العساسيف، الواقعة فى البر الغربى بمدينة الأقصر.


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