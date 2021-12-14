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فلكيا الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هجريا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:00 ص
فلكيا الثلاثاء 4 يناير غرة شهر جمادى الآخرة لعام 1443 هجريا استطلاع هلال
كتب محمود راغب

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يولد هلال شهر جمادى الآخرة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 34 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى، يوم الأحد 29 من جمادى الأولى 1443 هـ الموافق 2022 / 1 / 2 م ( يوم الرؤية ) .
 
وبذلك فلكيا يكون يوم الإثنين 2022 / 1 / 3  هو المتمم لشهر جمادى الأولى 1443 هـ ، وتكون غرة شهر جمادى الآخرة 1443 هـ فلكيـاً يوم الثلاثاء 2022 / 1 / 4 م .
 
سخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
 
ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 
 
 
 

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