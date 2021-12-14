اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

طلاب كفر الشيخ يكشفون تفاصيل لقاء الرئيس السيسى: فطرنا فول وطعمية (فيديو)

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 11:41 م
طلاب كفر الشيخ يكشفون تفاصيل لقاء الرئيس السيسى: فطرنا فول وطعمية (فيديو) طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ يكشفون تفاصيل لقاء الرئيس السيسى
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رصدت عدسة "اليوم السابع" سعادة طلاب كليات جامعة كفر الشيخ الذين تناولوا وجبة الإفطار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سمعوا من الرئيس السيسي كلمات زادتهم ثقة في قدراتهم، وتؤكد على إيمان الدولة بمكانتهم، مؤكدين أنهم تناولوا فى الإفطار "فول وطعمية".
 
 
وقالت أسماء طارق البنا، الطالبة بكلية العلاج الطبيعي، أنهم لم تتخيل يومًا أن تشارك الرئيس في إفطاره أو تجلس معه، مؤكدة أنها شعرت بأن تجلس مع والدها ووالد كل بنت مصرية.
 
فيما أضافت نانسي البيلي، الطالبة بكلية التربية: مهما قلت فلن تستطيع أن نعبر عن أثر كلمات الرئيس داخلنا، فالرئيس يضع الشباب في مكانة كبرى ويعطيه فرصة لم تكن تعطى له عبر العصور التي مرت على مصر، بالإضافة لكلماته التي قال فيها أن مصر لن تبنى إلا بتكاتف الجميع وعلى رأسهم الشباب".
 
بينما قال كريم ممدوح: الحمد لله الذي شرفنى بمقابلة الرئيس الذي حاور الشباب ويستمع لهم، وخلال الجلسة لم أشعر أننى أجلس مع رئيس بل كنت أجلس مع رب أسرة يعلم مشاكل كل مواطن، ويعمل ليل نهار للنهوض بمصر، ونحن في مصر جديدة ودولة أصبحت من الدول الكبرى ومازالت عمليات البناء والتنمية مستمرة".
طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ يكشفون تفاصيل لقاء الرئيس السيسى
طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ يكشفون تفاصيل لقاء الرئيس السيسى
 
فيما أكد زياد سيف، الطالب بكلية العلاج الطبيعي، الحمد لله لأننى نالت شرف الجلوس مع الرئيس والاستماع له، والتعبير عن نفسى، متابعًا: تعلمنا خلال اللقاء العطاء بلا مقابل، والعمل والاجتهاد لبناء مصرنا الحديثة والعمل بروح الفريق الواحد".

كفر الشيخ

الرئيس

جامعة كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

كلية حلوان

تربية موسيقية

كورال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إحدى طالبات كلية الزراعة جامعة كفر الشيخ: الرئيس طمنا على مسقبلنا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:45 م

لميس الحديدى عن زيارة الرئيس السيسى لجامعة كفر الشيخ: يثبت اهتمامه بجميع الجامعات المصرية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:33 م

طالب حقوق بجامعة كفر الشيخ: الرئيس السيسى تحدث معنا حديث أب مع أبنائه

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:33 م

دلالات زيارة الرئيس لجامعة كفر الشيخ.. أكرم القصاص: تأكيد على حياة كريمة.. كريم عبد السلام: حققنا طفرة كبيرة بالتعليم الجامعى.. مدحت العدل: الرئيس يشجع الفن ويدعم الموهوبين.. جمال بخيت: يؤكد دعم الدولة للإبداع

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة