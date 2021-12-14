طلاب كفر الشيخ يكشفون تفاصيل لقاء الرئيس السيسى: فطرنا فول وطعمية (فيديو)

كفر الشيخ- محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع" سعادة طلاب كليات جامعة كفر الشيخ الذين تناولوا وجبة الإفطار مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث سمعوا من الرئيس السيسي كلمات زادتهم ثقة في قدراتهم، وتؤكد على إيمان الدولة بمكانتهم، مؤكدين أنهم تناولوا فى الإفطار "فول وطعمية".

وقالت أسماء طارق البنا، الطالبة بكلية العلاج الطبيعي، أنهم لم تتخيل يومًا أن تشارك الرئيس في إفطاره أو تجلس معه، مؤكدة أنها شعرت بأن تجلس مع والدها ووالد كل بنت مصرية.

فيما أضافت نانسي البيلي، الطالبة بكلية التربية: مهما قلت فلن تستطيع أن نعبر عن أثر كلمات الرئيس داخلنا، فالرئيس يضع الشباب في مكانة كبرى ويعطيه فرصة لم تكن تعطى له عبر العصور التي مرت على مصر، بالإضافة لكلماته التي قال فيها أن مصر لن تبنى إلا بتكاتف الجميع وعلى رأسهم الشباب".

بينما قال كريم ممدوح: الحمد لله الذي شرفنى بمقابلة الرئيس الذي حاور الشباب ويستمع لهم، وخلال الجلسة لم أشعر أننى أجلس مع رئيس بل كنت أجلس مع رب أسرة يعلم مشاكل كل مواطن، ويعمل ليل نهار للنهوض بمصر، ونحن في مصر جديدة ودولة أصبحت من الدول الكبرى ومازالت عمليات البناء والتنمية مستمرة".



طلاب وطالبات جامعة كفر الشيخ يكشفون تفاصيل لقاء الرئيس السيسى

فيما أكد زياد سيف، الطالب بكلية العلاج الطبيعي، الحمد لله لأننى نالت شرف الجلوس مع الرئيس والاستماع له، والتعبير عن نفسى، متابعًا: تعلمنا خلال اللقاء العطاء بلا مقابل، والعمل والاجتهاد لبناء مصرنا الحديثة والعمل بروح الفريق الواحد".