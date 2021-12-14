اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:52 م
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صور.. بدء وصول الوفود الرسمية المشاركة فى القمة الخليجية بالرياض

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:52 م
صور.. بدء وصول الوفود الرسمية المشاركة فى القمة الخليجية بالرياض استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية
رسالة الرياض - إيمان حنا

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بدأ وصول الوفود الرسمية التى ستشارك فى فعاليات القمة الخليجية الـ42 المنعقدة حاليا فى الرياض، ووصل منذ قليل فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، وكان فى استقباله ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووصل نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد على رأس وفد رسمى للرياض.
 

‏فيما وصل منذ قليل العاصمة السعودية الرياض فى مقدمة ملك مملكةالبحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة فى فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين التى تنعقد بقصر الدرعية شمال الرياض.



وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عقدوا الاجتماعات التحضيرية للقمة، مساء الأحد، حيث بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية.

من المتوقع أن تناقش القمة عدة ملفات وقضايا فى مقدمتها أمن الخليج، والملف النووى وأيضا توطيد وتوسعة التعاون العسكرى والأمني بين دول المجلس.

كما تناقش القمة أيضا تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاديات دول الخليج، وتطرح خلال نقاشات الزعماء استكمال آليات الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة.
 
استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية (1)
استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية

استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية (2)
استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية

استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية (3)
استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية

استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية (4)
استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية

استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية (5)
استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية

استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية (6)
استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية 

استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية (7)
استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية 

استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية (8)
استقبال الوفود المشاركة فى القمة الخليجية

 


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محمد بن سلمان

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