صور.. بدء وصول الوفود الرسمية المشاركة فى القمة الخليجية بالرياض

‏فيما وصل منذ قليل العاصمة السعودية الرياض فى مقدمة ملك مملكةالبحرين حمد بن عيسى آل خليفة للمشاركة فى فعاليات القمة الخليجية الثانية والأربعين التى تنعقد بقصر الدرعية شمال الرياض.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عقدوا الاجتماعات التحضيرية للقمة، مساء الأحد، حيث بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية.من المتوقع أن تناقش القمة عدة ملفات وقضايا فى مقدمتها أمن الخليج، والملف النووى وأيضا توطيد وتوسعة التعاون العسكرى والأمني بين دول المجلس.كما تناقش القمة أيضا تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاديات دول الخليج، وتطرح خلال نقاشات الزعماء استكمال آليات الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة.