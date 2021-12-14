اليوم.. انطلاق فعاليات "القمة الخليجية" الـ 42 فى الرياض





تستضيف العاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم الثلاثاء، فعاليات القمة الثانية والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة قادة أربع دول خليجية بينما يتغيب عن الحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وينوب عنه بالحضور ولى العهد الشيخ مشعل الصباح ، كما يتغيب عن الحضور السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ وينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء.

كان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عقدوا الاجتماعات التحضيرية للقمة، مساء أمس الاثنين، حيث بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية.

من المتوقع أن تناقش القمة عدة ملفات وقضايا فى مقدمتها أمن الخليج ، والملف النووى وأيضا توطيد وتوسعة التعاون العسكرى والأمني بين دول المجلس، كما تناقش القمة أيضا تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاديات دول الخليج .

وتطرح خلال نقاشات الزعماء استكمال آليات الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة.