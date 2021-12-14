صحيفة: إسبانيا بؤرة إنتاج وتصدير الحشيش فى أوروبا بـ2021 وإغلاق 500 ألف مصنع

فاطمة شوقى

تعد إسبانيا حاليًا بؤرة إنتاج وتصدير الماريجوانا في أوروبا بعد زيادة الإنتاج فى عام 2021 ، مما سمح لاستقرار رجال المافيا العصابات من جميع أنحاء القارة، خاصة في برشلونة ومالقة ،وذلك للقيام بأعمال تجارية أصبحت تهديدًا للسلم الاجتماعي وتشكل مصدر قلق خاص لقوات الشرطة.

وأشارت صحيفة "الكونفيدنثيال" الإسبانية إن هذه الظاهرة ظهرت فى إسبانيا منذ حوالى 15 فى كتالونيا ، إلا أنها كانت قبل 5 سنوات بدأت تنتشر فى باقى المناطق والمجتمعات الآخرى، وبدأ الإنتاج فى زيادة مستمرة ، مما يقلق الشرطة .

وأشارت الصحيفة فى تقريرها الذى نشرته على موقعها الإلكترونى إلى أن الشرطة الكتالونية قامت بإغلاق حوالى 500 ألف مصنع للحشيش منذ بداية عام 2021 وحتى نوفمبر الماضى ، أى 4 أضعاف الرقم فى عام 2016، عندما تم اغلاق 125 الف مصنع ، كما أن عددد المعتقلين أصبح فى تزايد ، ففى عام 2021 الجارى تجاوز 1500 معتقل ، بينما كان هناك 964 اعتقالا فى عام 2016 ، وفقا لبيانات الشرطة الكتالونية.

على الرغم من أن الماريجوانا مخدر مقبول اجتماعيًا إلى حد ما ، إلا أنها تعتبر من المخدرات التى تمثل أيضا خطورة كبيرة على الصحة إلا أن هذا هو بالضبط الذي يولد معظم النزاعات في الشرطة الوطنية الكتالونية "موسوس دي إسكوادرا "؛ أكثر بكثير من الكوكايين أو الهيروين ، على سبيل المثال. المشكلة ليست الاستهلاك بحد ذاته ، بل في كل المشتقات التي يسببها: العنف ، والأسلحة النارية ، وغسيل الأموال ، وفساد الشرطة ، وحتى الاتجار بالبشر.

ينبع العنف المرتبط بالماريجوانا من الاعتداءات المرتبطة بالمخدرات أو "الانقلاب" الذي تمارسه العصابات فيما بينها، حتى أن المافيا أصبحت تسرق مزارع المنافسة حتى يكون المنتج مجانيًا ، وهذه حقيقة ثابتة تجعلهم يخسرون الكثير من المال. نظرًا لأنهم لا يستطيعون الاتصال بالشرطة ، فإنهم يدافعون عن أنفسهم خارج النظام القانوني بالأسلحة النارية.