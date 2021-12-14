اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس وزراء بريطانيا: نعانى من موجة كبيرة من انتشار متحور "أوميكرون"

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:12 ص
رئيس وزراء بريطانيا: نعانى من موجة كبيرة من انتشار متحور "أوميكرون" رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن بلاده تعاني من "موجة كبيرة" بشأن انتشار متحور "أوميكرون" من فيروس كورونا.


وأضاف جونسون، في تصريحات صحفية نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية أن "أوميكرون" ينتشر بسرعة كبيرة في ظل عمليات التطعيم الكبيرة داخل المملكة المتحدة.


وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن هذه التطورات بشأن "أوميكرون" يمكن أن تقود إلى المزيد من الإصابات ونقل الحالات إلى المستشفى علاوة على الوفيات، مشددا على ضرورة تلقي التطعيمات المضادة لفيروس كورونا.. قائلاً "لهذا السبب من الضروري للغاية الحصول على الحماية التي تحتاجها".


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