رئيس جهاز حماية المنافسة: القانون يطبق على جميع اللاعبين فى الأسواق

كتب مدحت عادل

قال الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز يعمل على إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادى، ونشر ثقافة المنافسة وتعزيزها، ومكافحة الممارسات الاحتكارية في القطاعات كافة.

جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الثالثة لقمة مصر الاقتصادية، موضحًا أنه تم وضع استراتيجية (٢٠٢١-٢٠٢٥) تقوم على أربع ركائز رئيسية، هي: الإنفاذ الفعَّال لأحكام القانون، والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر ثقافة المنافسة، ورفع الكفاءة المؤسسية.

وأشار إلى أن رؤية مصر ٢٠٣٠ يقوم أحد أهدافها الرئيسية على اقتصاد قوي وتنافسي، كما أكد الدستور وتعديلات قانون حماية المنافسة على ذلك، وتم ربط الاستراتيجية الجديدة برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتحدث الدكتور محمود ممتاز، عن دور الجهاز في دعم وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان دخولها وتوسعها في الأسواق. وقال: نعمل على تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الجهاز يعمل لحماية الاقتصاد الوطني ككل، وبابه مفتوحًا للجميع سواء المستهلكين أو مجتمع الأعمال للوصول إلى رفع كفاءة الاقتصاد القومي عن طريق تعزيز المنافسة في الأسواق.