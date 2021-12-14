حياة كريمة ببنى سويف.. مجمع خدمى وزراعى وتوصيل الصرف الصحى لقرى الحمام

بنى سويف هانى فتحى

قال عاصم صلامة نائب محافظة بنى سويف،انتظام العمل فى مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالوحدة المحلية لقرية الحمام، ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وسيضم المجمع الخدمى العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى (مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع والبالغ عددهم نحو 28 ألف نسمة بدائرة قرى الوحدة المحلية للحمام ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف عاصم سلامة، فى بيان له،إنه يتم العمل فى إنشاء المجمع الزراعى بالحمام والذى يتم تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير، ويتكون من جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى،وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بالوحدة المحلية بقرية الحمام وتوابعها،بالإضافة إلى الأعمال التى تنفذها مديرية الرى لتطوير ورفع كفاءة كوبرى مدخل بنى خليفة وأيمن الجيزاوى بطول 8 متر وعرض 6 متر،ضمن أكثر من 20 مشروعاً يتم تنفيذها فى قطاع الرى وتشمل أعمال تبطين وتكاسى وإحلال وتجديد ورفع كبارى على المجارى المائية بدائرة المركز تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد.

وأشار نائب محافظ بنى سويف إلى انتظام سير العمل فى مشروع الصرف الصحى بمنشأة هديب والذى تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 20 مليون جنيها ،واستمع لموجز عن سير العمل فى المشروع الذى يتكون من محطة رفع وشبكة انحدار وخط طرد، وسيخدم أكثر من 6 آلاف نسمة بقريتى منشأة هديب وغيط البحاري، ضمن 14 مشروعا يتم تنفيذها فى قطاع الصرف بالعديد من قرى المركز.