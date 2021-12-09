تغطية المناطق الأكثر احتياجا للصرف الصحى بقرى شربين ضمن "حياة كريمة" بالدقهلية

الدقهليه شريف الديب

تابع أحمد عبد اللطيف، رئيس الوحدة المحلية لقرية بساط كريم الدين، التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية، تغطية شبكات الصرف الصحي بالمناطق الأكثر احتياجا بقرية بساط، والوقوف على أداء العمل وتغيير للخطوط القديمة ورفع كفاءة جميع المناطق لتوفير الصرف الصحي بالقريه بشكل متكامل.

وذلك ضمن فاعليات مبادرة حياة كريمة ، ورفع قدرات البنية التحتية والاساسيه من كافة الجوانب الخدمية سواء الصرف الصحي والغاز الطبيعي ومياه الشرب ، وتحت إشراف عام من المحاسب طارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين، عن تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها داخل 26 قرية.

وأيضا في ضوء استكمال مشروعات مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي شملت مركز ومدينة شربين كمرحلة أولى ب26 قريه تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، والمحاسب طارق شكرى رئيس المركز، والمهندسة شيماء محمد صديق منسق عام مبادره حياة كريمة بمحافظة الدقهلية.

وتفقدت أمل حمدي رئيس الوحدة المحلية لقرية كفر الترعة القديم، في جولة ميدانية أعمال رفع كفاءة وتطوير ملعب مركز شباب قريه الضهريه ، والانتهاء من رفع كفاءة المبنى الملحق ضمن الأعمال التنفيذية والخدمية بمبادرة حياة كريمة ، كما يتم المراحل الانشائية بالمركز الطبي الخدمي والإسراع في العمل لتسليم جميع المشروعات في الأوقات المحددة لتوفير ظروف معيشة أفضل للجميع.