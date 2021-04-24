5 علامات تدل على أن سعالك من أعراض كورونا.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

يساعد اكتشاف أعراض فيروس كورونا مبكراً في حماية الآخرين من الإصابة بالعدوى وكذلك حماية نفسك من العدوى الشديدة، وقد يكون من الصعب بعض الشيء اكتشاف أعراض فيروس كورونا في البداية لأن معظم أعراضه تتداخل مع نزلات البرد والإنفلونزا العادية، ولكن هناك بعض الطرق المؤكدة للتمييز إذا كان السعال طبيعيًا أو علامة على الإصابة بعدوى كورونا، وهذا ما نتعرف عليه في السطور التالية، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما الفارق بين كورونا ونزلات البرد؟



تتطور كل من نزلات البرد وفيروس كورونا بعد ملامسة فيروس يصيب الجهاز التنفسي العلوي، حيث تنتشر مسببات الأمراض من شخص إلى آخر من

ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أن كلا النوعين من الفيروسات مختلفان ويؤديان إلى أعراض مختلفة.

أما فيروس كورونا فهو يختلف عن نزلات البرد فيما يلي:

- كورونا يسبب أعراضًا أكثر تنوعًا.

- لديه فترة حضانة أطول.

- لديه مخاطر أعلى من حيث الخطورة والوفاة.





5 علامات تدل على أن السعال الذى تعاني منه أحد أعراض كورونا



1- سعال جاف



السعال الجاف هو عرض من أعراض فيروس كورونا الذي شوهد في معظم المرضى، وتشير التقارير إلى أن حوالي 59 إلى 82% من المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا عانوا من سعال جاف خلال الأيام الأولى.

ووجد تقرير آخر نُشر في فبراير 2020 من قبل دراسة مشتركة أجرتها منظمة الصحة العالمية أن حوالي 68% من الأشخاص المصابين بكورونا أصيبوا بسعال جاف، وهو ثاني أكثر الأعراض شيوعًا في أكثر من 55000 حالة مؤكدة، والسعال الجاف يعني ببساطة أنك تسعل ولكن لا شيء يظهر، مثل البلغم أو المخاط.

ويعتبر إفراز البلغم علامة على السعال الرطب ويرتبط عمومًا بنزلات البرد والإنفلونزا البسيطة ومع ذلك ، يمكن أن يكون السعال الجاف أيضًا علامة على وجود حساسية لذلك ، من الأفضل استشارة طبيبك أو إجراء اختبار كورونا للتأكيد.

2- السعال المستمر



إن الجمع بين السعال الجاف والمستمر هو من أعراض عدوى فيروس كورونا، وعادة ما يكون للسعال الجاف صوت متسق للغاية يُطلق في مؤخرة الحلق، يغير صوتك ويبدو وكأنه صوت أجش أو نباح، يحدث هذا لأن الشعب الهوائية تتغير باستمرار مع السعال.

3- يصاحبه ضيق في التنفس



يعد السعال والحمى المصحوبان بضيق في التنفس علامة أخرى مؤكدة على الإصابة بفيروس كورونا يضع السعال الجاف المستمر الكثير من الضغط على الجهاز التنفسي ، لكن هذا لا ينبغي أن يتركك تلهث للحصول على الهواء إذا فعلت ذلك ، فهذا يعني أنها ليست مشكلة موسمية وقد تكون مصابًا بالفيروس.

وأفاد ما يصل إلى 40 % من مصابى الفيروس التاجي أنهم شعروا بضيق في التنفس خلال الأيام الأولى، يعد ضيق التنفس أيضًا علامة على مرض كوفيد طويل الأمد، يعاني معظم الناس من ضيق التنفس حتى بعد أسابيع من التعافي من العدوى.

4- التهاب في الحلق



يمكن أن يحدث التهاب الحلق بسبب أمراض تتراوح من المشكلات غير الخطيرة إلى كورونا، ومع ذلك ، فهي أعراض أقل شيوعًا وقد تختلف من شخص لآخر.

في حالات كورونا ، يدخل الفيروس الأغشية المرتبطة بالأنف والحنجرة ، مما قد يؤدي إلى انتفاخهما ، مما يؤدي إلى التهاب الحلق يسمى الألم والوجع الذي يشعر به المريض "التهاب البلعوم".

في حالة كورونا ، قد يعاني الشخص أيضًا من أعراض أخرى مثل الحمى والسعال الجاف والتعب إلى جانب التهاب الحلق.

5- لا يمكنك شم أي شيء



يمكن أن يسبب انسداد الأنف إزعاجًا شديدًا أثناء نزلات البرد والإنفلونزا العادية، بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت تعاني من فقدان حاسة الشم أو انخفاض في حاسة الشم أو رائحة متغيرة ، فقد يكون سعالك مرتبطًا بكورونا.

يُقدر متوسط ​​انتشار فقدان حاسة الشم لدى المرضى المصابين بفيروس كورونا بحوالي 41٪. حتى في حالة عدم وجود السعال، فإن معظم فقدان حاسة الشم يمكن أن يكون مرتبطًا بفيروس كورونا.