اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:18 م
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تعرف على الطريقة الصحية لتناول الماء للحفاظ على عملية هضم سليمة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 03:00 م
تعرف على الطريقة الصحية لتناول الماء للحفاظ على عملية هضم سليمة الطريقة الصحيحة لشرب الماء
كتبت مروة هريدى

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تحتاج أجسامنا لتناول كمية كافية من الماء لعمل أجهزة الجسم بشكل طبيعى مثل طرد السموم، وكذلك نقل المغذيات والأكسجين إلى الخلايا، والحفاظ على صحة البشرة وتليين المفاصل وغيرها، ولكن قد لا يستفيد الجسم من شرب الماء بكميات كافية إذا لم يتناولها بشكل صحيح، وبدلًا من ذلك قد يسبب العديد من المشكلات أبرزها تعطيل عملية الهضم، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

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إذا كنت أحد أولئك الذين يشربون كوبًا من الماء دفعة واحدة، فعليك التوقف عن فعل ذلك الآن، قد يؤدي شرب الماء بشكل غير صحيح إلى العديد من المشكلات، أحدها يعطل عملية الهضم.

كيف يمكن للماء أن يعطل عملية الهضم؟

الهضم السليم للطعام ضروري لامتصاص العناصر الغذائية، عندما تشرب الكثير من الماء قبل بدء الوجبة أو بين الوجبتين، فقد يؤدي ذلك إلى ضعف صحة الجهاز الهضمي، ويعتقد أن القيام بذلك يؤثر على حالة الطعام في المعدة بشكل مباشر، إلى جانب ذلك، فإن الماء عبارة عن سائل تبريد ويمكنه تهدئة الجهاز الهضمي أثناء تناول الطعام، قد يؤدي شرب الماء بانتظام أثناء الوجبة أيضًا إلى الإصابة بالسمنة.

ما هى الطريقة الصحيحة لشرب الماء؟

فى البداية، يجب ألا تشرب كوبًا من الماء دفعة واحدة، فقط اشربه ببطء رشفة رشفة.

ثانيًا، لا تشرب الماء مباشرة قبل تناول وجبتك أو بعدها، هذا يمكن أن يخفف من عصارة المعدة، مما يجعل من الصعب على نظامك الهضم وامتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

إذا كنت تشعر بالعطش، اشرب الماء قبل 30 دقيقة من موعد وجبتك أو انتظر لمدة 30 دقيقة بعد تناول وجبتك، أثناء تناول الوجبة إذا شعرت بالعطش، اشرب 1-2 رشفة من الماء وليس كوبًا منها دفعة واحدة.

أيضًا، تناول الماء الدافئ لتحسين هضم الطعام، فالماء الدافئ أكثر ترطيبًا من كوب الماء البارد.

شيء آخر، يجب أن تفعله عندما تشرب الماء، وهو عدم تناوله أثناء الوقوف، فقد يعرضط ذلك للعديد من المشكلات الصحية.

ماذا يحدث عندما تشرب الماء واقفًا؟

عندما تشرب الماء أثناء الوقوف، فإنه يمر عبر النظام بتدفق مستقيم، يمر بسهولة من جسمك ويصل إلى القولون، وينتج عن هذا ترسب السموم فى الكلى والمثانة، علاوة على ذلك، فإن شرب الماء أثناء الوقوف لا يروي عطشك حقًا.

تناول الماء ببطء
تناول الماء ببطء
لا تشرب الماء أثناء وقوفك
لا تشرب الماء أثناء وقوفك

طريقة شرب الماء

فوائد شرب الماء

الترطيب

العطش

نقل الاكسجين الى الخلايا

المشاكل الصحية

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