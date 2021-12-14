ماذا يحدث فى جسمك عند تناول الماء على الريق؟.. هيخلصك من السموم والوزن الزائد

فاطمة ياسر

فور الاستيقاظ من النوم عليك تناول كوبا من الماء علي معدة فارغة.. نعم هذا ما نصح به التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، وقدم أيضا العديد من الفوائد الصحية الناتجة عن الاستمرار والقيام بهذه النصيحة وجعلها عادة يومية يجب القيام بها للحصول علي فوائدها للجسم، ومنها:

-التخلص من السموم المتراكمة في الجسم:



إذا أخذت تناول الماء علي معدة فارغة أسلوب للحياة اليومية فستلاحظ أنك أكثر الانتعاشا وتركيزا، والسبب أنك تتخلص وتقضي علي السموم المتراكمة داخل الجسم.

-التخلص من الوزن الزائد:



نعم هذا ما تفعله كوبا من الماء علي معدة فارغا يوميا، لأنها تساعد علي شعورك بالشبع لفترة طويلة، وأيضا الميل لتناول أطعمة صحية، وزيادة نسب حرق الدهون في الجسم.

-الحصول علي بشرة نضرة:



الماء بشكل عام تساعد في الحصول علي بشرة نضرة، وبشكل خاص عند تناولها في الصباح علي معدة فارغة فأنت تساعد علي تنقية الجسم والبشرة من السموم والحصول علي بشرة نضرة وحيوية وأكثر شبابا.