تجديد حبس عامل بتهمة تصوير السيدات داخل حمام مطعم بمدينة نصر

قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس عامل نظافة، 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة تصوير السيدات داخل حمام مطعم، حيث اعترف المتهم بارتكابه للواقعة خلسة بعد زرع هاتفه بهواية الشفاط بسقف حمام السيدات داخل المطعم، وأكد أنه اعتاد على هذا الفعل منذ فترة إلى أن تم فضح أمره، وبفحص هاتف المتهم عثر على 4 فيديوهات منها مقطع مدته ساعة ونصف يظهر من خلاله النساء والزبائن داخل الحمام.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا من سيدة يفيد بأنها أثناء وجودها بأحد المطاعم الشهيرة للوجبات الجاهزة بشارع مكرم عبيد، فوجئت بوجود كاميرا مراقبة بحمام السيدات.

على الفور، استغاثت بذويها والموجودين بالمطعم، وسرعان ما انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة وتم التحفظ على كاميرات المراقبة والاستماع لأقوال الضحية والشهود.

وتبين من التحريات الأولية، أن المطعم الذى حدث فيه الواقعة متعاقد مع شركة نظافة خاصة، وتم فسخ التعاقد بعد اكتشاف الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.

ويقول الخبير القانون نبيل إسحاق، إن النيابة العامة توجه تهم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمتهم بتصوير السيدات خلسة، وتهمة هتك العرض، وتنص عقوبة التهمة الأولى، إنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.

1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وأضاف نبيل إسحاق المحامى بالنقض عقوبة هتك العرض تصل إلى السجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

ويعتبر هتك العرض هو فعل الغرض منه الإخلال بحياء المتلقي ودون رغبته، ويشترط فيه العلم والإدراك والإرادة من الجاني، وولوقع الفعل إلا بالتعدي المادي والاحتكاك المباشر بالمتلقي، كما أنه لايشترط جنس محدد لأي من الطرفين، ويعتبر الفعل هتك عرض بمجرد كشف عورة المجني عليها حتى دون المساس بها أو المساس بالعورة دون كشفها، والعورة هي أي جزء من أجزاء الجسم التي يحرص الفرد على صونها وحجبها عن الأنظار.