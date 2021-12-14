بيعزف بيلا تشاو وعمر خيرت وبنت الجيران ولقيت الطبطبة.. حكاية أصغر عازف في الأوبرا

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له لقاء خاصاً مع الطفل مينا أشرف بيتهوفن الوادي الجديد والذي فاز بالمركز الأول في مهرجان الفلكلور الافروصيني بمشاركة 32 دولة حيث قدم عدد من الألحان التي يعزفها ومنها مقطوعة بيلا تشاو وألحان للموسيقار عمر خيرت واغنيه من تأليفه والحانه بجانب عدة الحان صينية وشعبية .

وقال الطفل مينا أشرف في تصريح خاص لليوم السابع إنه يدرس بمدرسة الخارجة المتميزة للغات بالخارجة بالصف السادس الابتدائي، وهو أصغر عازف أورج وملحن رسمي بقصر ثقافة الخارجة، وعازف أيضًا بدار الأوبرا المصرية ويبلغ من العمر 12 عامًا.

وأضاف مينا أنه تعلم العزف في سن الثالثة وساعده جده الراحل ووالدته في صقل موهبته وقدم فعليا مقطوعات موسيقية لصالح وزارة التربية والتعليم، والتي منحته شهادة رسمية بذلك كما منحته الكرازة شهادة أصغر ملحن وعازف أورج بالكنيسة المصرية.

وأكد مينا أنه يستطيع عزف أي مقطوعة موسيقية بمجرد أن يسمعها ويحبها دون نوتة مكتوبة أمامه، كما أنه يعشق ألحان رياض السنباطي، وفريد الأطرش، وأكثر الألحان التي يحب تكرارها خاصة في المنزل هو لحن الخلود وأغنيات عبد الحليم حافظ، وكذلك "أنت عمري" لأم كلثوم".

وكان اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، هنأ الطفل مينا أشرف ابن محافظة الوادى الجديد وأصغر عازف بدار الأوبرا المصرية، لفوزه بالمركز الأول بمهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني ممثلًا عن جمهورية مصر العربية.

وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان له، إن الطفل مينا أشرف كان في منافسة مع 32 دولة مشاركة بالمهرجان، والذي أقيمت دورته الخامسة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة.



أصغر عازف في الأوبرا (1)



أصغر عازف في الأوبرا (2)



أصغر عازف في الأوبرا (3)



أصغر عازف في الأوبرا (4)



أصغر عازف في الأوبرا (5)