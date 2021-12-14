اليوم السابع
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أكرم القصاص
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انطلاق فعاليات "القمة الخليجية" الـ42 لدول مجلس التعاون الخليجى فى الرياض

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 06:49 م
انطلاق فعاليات "القمة الخليجية" الـ42 لدول مجلس التعاون الخليجى فى الرياض جانب من فعاليات "القمة الخليجية"
رسالة الرياض إيمان حنا

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انطلقت منذ قليل  بالعاصمة السعودية الرياض، فعاليات القمة الثانية والأربعين لدول مجلس التعاون الخليجى، بمشاركة قادة أربع دول خليجية بينما يتغيب عن الحضور أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح وينوب عنه بالحضور ولى العهد الشيخ مشعل الصباح ، كما يتغيب عن الحضور  السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان؛ وينوب عنه نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون مجلس الوزراء.

 

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، عقدوا الاجتماعات التحضيرية للقمة، مساء الأحد الاثنين، حيث بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية.

 

من المتوقع أن تناقش القمة عدة ملفات وقضايا فى مقدمتها أمن الخليج ، والملف النووى وأيضا توطيد وتوسعة التعاون العسكرى والأمنى بين دول المجلس .

 

كما تناقش القمة أيضا تأثيرات جائحة كورونا على اقتصاديات دول الخليج، وتطرح خلال نقاشات الزعماء استكمال آليات الاتحاد الجمركى والسوق الخليجية المشتركة.


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قمة الرياض

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