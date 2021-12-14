النحل سكن قبره.. قبر شهيد فى الغربية يتحول لخلية نحل.. لايف وصور

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من مقابر قرية الدلجمون التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات في محافظة الغربية ، وتحديدا من أمام قبر الشهيد مقدم مرسى محمد المرسي العباسي، الذي تحول قبره بعد استشهاده إلى خلية نحل فى مشهد مهيب.





وقال عاطف طعيمة خال الشهيد لـ"اليوم السابع " أنهم فوجئوا بتجمع النحل بشكل كثيف بعد إبلاغهم من أهالي القرية المترددين على المقابر، بتجمع النحل على قفل باب المقبرة الخاصة بالشهيد ليكون خلية نحل داخل المقبره، لذلك توافد العديد من المواطنين على المقبرة؛ لمشاهدة تجمع النحل وخلاياه.





وأضاف: فور مشاهدتنا لهذا المنظر العظيم الذى اعتبروه تكريما من الله سبحانه وتعالى لروح الشهيد الذى ضحى بحياته من أجل تراب الوطن، شعرنا وقتها أنها رسالة ربانية تطمئن قلوبنا لنعلم أن الشهيد فى منزلة عظيمة، موضحًا أن جنازته كانت مهيبه شارك بها جميع أهالى المحافظة والأجهزة الأمنية والتنفيذية.