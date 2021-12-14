اليوم السابع
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المحطات المائية تبهر الوفود العربية بعظمة السد العالى.. صور

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:25 م
المحطات المائية تبهر الوفود العربية بعظمة السد العالى.. صور جانب من الجولة
كتبت رحمة رمضان

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استقبلت شركة المحطات المائية المسئولة عن إدارة و تشغيل السد العالي، الوفد العربي المشارك بالمؤتمر العربي الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأسوان، الذى تنظمه هيئة الطاقة الذرية، فى إطار برنامج ترفيهي للاطلاع على أهم معالم و الحضاره بمحافظة أسوان.
 
وقال محمود أبو بكر، مدير عام العلاقات العامة والإعلام بمحطة السد العالي، إن المصريين على مر التاريخ وحتى الآن قادرون على إبهار العالم و يعتبر السد العالي أعظم ما أبهر المصريين به العالم فى فترة الستينات منذ 1963، حتى بعد 1967.
 
وأضاف أبو بكر خلال شرح إمكانيات وقدرات السد العالي فى توليد الكهرباء، أن قدرة السد حاليا 2100 ميجا وات و يعمل بكامل قوته، لافتا إلى أن هناك خطة لتطوير المولدات لتصل إلى 2400 ميجا وات.
 
الوفد المشارك في المؤتمر
الوفد المشارك في المؤتمر

جولة الوفد المشارك بالمؤتمر العربي الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
جولة الوفد المشارك بالمؤتمر العربي الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

الوفد العربي المشارك بالمؤتمر العربي الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية
الوفد العربي المشارك بالمؤتمر العربي الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

جانب من الجولة
جانب من الجولة
 

الكهرباء

السد العالي

الطاقة المتجددة

المحطات المائية

الطاقه الذرية

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