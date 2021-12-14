اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:51 م
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القومى للحوكمة ومركز المديرين المصرى يبحثان آليات التعاون المشترك

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:35 م
القومى للحوكمة ومركز المديرين المصرى يبحثان آليات التعاون المشترك وزاره التخطيط صورة ارشيفية
كتبت أسماء أمين

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التقت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورمحمد مصطفى سليمان، المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك لبحث أوجه التعاون بين المعهد والمركز.

وخلال اللقاء أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى دور المعهد في صياغة مؤشرات وطنية للحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وإصدار تقارير وطنية دورية بشأنها والعمل على الارتقاء بالتصنيف الدولي لمصر في التقارير الدولية عن الحوكمة والتنافسية، وكذا بناء وتطوير الكوادر الوطنية، وتقديم الخدمات الاستشارية والتدريب للمؤسسات الخاصة.
 
وأوضحت أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة توقيع بروتوكول تعاون ثنائي بين المعهد والمركز لتنفيذ برامج تدريبية مشتركة لرفع الوعي بخصوص موضوع حوكمة الشركات ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات تجاه الحوكمة الرشيدة باعتبارها عامل رئيسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
 
وفي ختام اللقاء قام الدكتورمحمد مصطفى سليمان بتسليم الدكتورة شريفة شريف درع تكريم من المركز وذلك لدور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة كأحد شركاء النجاح لمركز المديرين المصري.
 
جدير بالذكر أن مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية هو المركز الرائد في مصر والمنطقة العربية منذ إنشاءه عام 2003 كأول مركز للتدريب والبحوث والاستشارات يقدم خدماته للشركات العامة والخاصة العاملة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف نشر الوعي بمبادئ الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية لتحقيق الاستدامة المرجوة للأعمال من خلال ما يعقده من مؤتمرات وندوات وورش عمل وما يقدمه من برامج تدريبية واستشارية وبحثية وبرامج الماجستير المهني في الحوكمة.

وزاره التخطيط

القومى للحوكمة

مرمز المديرين المصرى

الرقابة المالية

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