اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:39 م
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الصحة البولندية: الإصابة الأولى بأوميكرون فى الصين هى لمراهقة بولندية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:07 م
الصحة البولندية: الإصابة الأولى بأوميكرون فى الصين هى لمراهقة بولندية اجراءات مكافحة فيروس كورونا
وارسو /أ ش أ/

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة البولندية فويتشخ أندروسيوفيتش، أن حالة الإصابة الأولى بالمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا التى تم رصدها فى الصين هى لمراهقة بولندية.

وقال أندروسيوفيتش - فى تصريحات للصحفيين أوردها (راديو بولندا) اليوم الثلاثاء - "نحن واثقون أن مواطنة بولندية تمكث حاليا فى الصين مصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا."

وأضاف أن الفتاة ظهرت إيجابية فحوصها للمتحور أوميكرون فى الثالث عشر من ديسمبر الجارى فور وصولها إلى الصين برفقة والدتها، بعد أن كانت نتيجة اختبارها للكشف عن فيروس كورونا سلبية فى بولندا قبل أسبوع.

وأشار إلى أن المصابة لا تظهر عليها أى أعراض، وتخضع الآن للحجر الصحى وتتلقى العلاج فى أحد المستشفيات المخصصة؛ مؤكدا أنه لم يتم اكتشاف أى إصابات بالمتحور "أوميكرون" بعد فى بولندا.

 


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