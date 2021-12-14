التموين تبحث اليوم عروض الشركات لتوريد زيت الطعام

كتب ـ مدحت وهبة

تبحث الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الثلاثاء، عروض الشركات التى تقدمت في المناقصة رقم 9 لسنة 2022/2021 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد)، لطرحه على بطاقات التموين والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 فبراير 2022.

كانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت عن مناقصة محدودة رقم 9 لسنه 2021/2022 ، لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد)، لطرحه على بطاقات التموين، والتسليم خلال الفترة من 1 إلى 20 فبراير 2022 وجلسة فض المظاريف 14 ديسمبر الجارى.

ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع، ما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وتوفر وزارة التموين والتجارة الداخلية كافة المنتجات الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع شركات الجملة بالمحافظات المختلفة، لطرح اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 25%، فى إطار حرص الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية على تخفيف العبء عن المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسة.