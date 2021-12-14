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البيت الأبيض: نتشاور مع حلفائنا الأوروبيين بشأن تصعيد روسيا على حدود أوكرانيا

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:04 م
البيت الأبيض: نتشاور مع حلفائنا الأوروبيين بشأن تصعيد روسيا على حدود أوكرانيا البيت الأبيض -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في التشاور مع حلفائها الأوروبيين بشأن التصعيد الروسي على الحدود الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، أكدت المتحدث باسم البيت الأبيض جين ساكى استعداد الولايات المتحدة الأمريكية لزيادة وجودها العسكرى فى دول حلف شمال الأطلسى "ناتو" فى أوروبا الشرقية، إذا شنت روسيا مزيدًا من العدوان ضد أوكرانيا.

 

جاء ذلك، فى تصريح للصحفيين خلال مؤتمر صحفى، حسب ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك خطة نشطة لنشر قوات أمريكية على الجناح الشرقى لحلف شمال الأطلسي في حالة غزو روسيا لأوكرانيا.

 

وقالت ساكي إنه منذ بدء الحرب عام 2014، كان عدد من الدول الشريكة في الناتو "تبحث عن طمأنة وتتطلع إلى زيادة الوجود" هناك، كونهم يبحثون عن عمليات نشر إضافية تناوبية"، وبالتأكيد هذا مطروح على الطاولة إذا قررت روسيا غزو أوكرانيا".


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