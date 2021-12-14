أمريكا تكسر حاجز 50 مليون إصابة و800 ألف وفاة بسبب كورونا منذ بداية الوباء

كتبت: نهال أبو السعود

تجاوزت الولايات المتحدة يوم الاثنين 50 مليون حالة إصابة مسجلة بفيروس كورنا ، وفقًا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز، ويسلط هذا الرقم الضوء على تأثير الفيروس حيث يتواصل ارتفاع الإصابات والوفيات خاصة بين غير الملقحين.

ووفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفع عدد الحالات على المستوى الوطني إلى حوالي 120.000 حالة يوميًا.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، يموت حوالي 1200 شخص من الفيروس كل يوم وتوفي ما مجموعه حوالي 800000 شخص بسبب الفيروس في الولايات المتحدة.

وتشهد هذه الأرقام ارتفاع مرة أخرى مؤخرًا حيث أصبح الطقس أكثر برودة في الجزء الشمالي من البلاد وينتقل الناس المزيد من النشاط إلى الداخل، كما يمثل omicron تهديدًا إضافيًا.

ولا يزال الكثير غير معروف عن المتغير الجديد ، لكن لديه مؤشرات على أنه قابل للانتقال إلى حد بعيد. تُظهر البيانات المبكرة أيضًا أن جرعتين من اللقاح أقل حماية بكثير من الإصابة بالمتغير الجديد ، مما دفع الخبراء إلى دعوة جميع البالغين للحصول على جرعات معززة لاستعادة الحماية.

وعن التصدي لمتحور كورونا الجديد، قال كبير مستشاري الشئون الصحية بالبيت الأبيض أنتوني فاوتشي، إنه إذا تم الإقرار بأن الوضع يحتاج تلقي المواطنين جرعة رابعة مُعززة من لقاحات فيروس كورونا ، فإن مسئولي الصحة "سيتعين عليهم التعامل مع الأمر".

وأشار فاوتشي - في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أنه يأمل بألا يدفع الوضع إلى الحاجة لجرعة رابعة من اللقاحات، لكن إذا أصبحت ضرورية سيتعين التعامل مع الأمر آنذاك.. وتمنى أن تعطي الجرعة الثالثة حماية أكثر صمودا بكثير من مجرد 6 شهور.

وأوضح أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الناس سيحتاجون جرعات سنوية مُعززة من لقاحات فيروس كورونا، وأن الجرعة الثالثة ترفع من درجة صمود الجهاز المناعي ويُحتمل أن تلغي الحاجة إلى جرعة أخرى.