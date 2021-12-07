مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية: متحور "أوميكرون" ليس أخطر من "دلتا"

كتب أحمد عرفة

قال مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، إن متحور "أوميكرون" ليس أخطر من "دلتا"، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أكد مدير المعهد الوطنى الأمريكى للأمراض المعدية أنتوني فاوتشى، أن البحوث لم تثبت بعد أن متحور "أوميكرون"، أخطر من فيروس كورونا.

وأضاف فى مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية: "حتى الآن، لا يبدو أن متحور (أوميكرون) يحمل مسارا خطيرا للغاية للمرض، وأنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات محددة".

وتابع: "الولايات المتحدة تأمل في رفع حظر السفر المفروض على دول جنوب إفريقيا بسبب انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا في إطار زمني معقول، وتم تقديم هذا الحظر عندما لم نعرف شيئا ولم نفهم ما كان يحدث، ولم نشهد سوى قفزة حادة في الحالات في جنوب إفريقيا، ولذلك كان يجب أن يمنحنا الحظر الوقت لفهم ما كان يحدث".