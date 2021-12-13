وزير فلسطينى يثمن دور مصر التاريخى والقومى الثابت تجاه القضية الفلسطينية

كتب أحمد جمعة

استقبل صباح اليوم الاثنين عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينى الوزير حسين الشيخ فى مكتبه بمدينة رام الله سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين طارق طايل.

ووضع الشيخ – بحسب بيان عن مكتب إعلام حركة فتح – السفير المصرى فى صورة آخر التطورات السياسية والمستجدات على الساحة الفلسطينية والمنطقة، مشيدًا بعمق العلاقات الاخوية ما بين دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، مثمنًا الدور والموقف التاريخى والقومى المصرى الثابت حكومةً وشعبًا من القضية الفلسطينية.