وزيرة البيئة عن قضية التغيرات المناخية: لم تعد هناك رفاهية للاختيار كلنا شركاء فى المسئولية

كتبت منال العيسوى - تصوير حسن محمد

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن العلاقة بين الصحة والبيئة معروفة لدى الجميع، وطرح الترابط بين كافة النظام البيئى والصحى تجعل كلاهما متكامل، وذلك لضمان العيش الكريم على سطح الأرض.

وأضافت وزيرة البيئة اليوم خلال فعاليات المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بأحد فنادق القاهرة، لتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الشركات الخاصة، أنه حين يتغير المناخ سواء بزيادة هطول الأمطار بغزارة، أو ارتفاع درجات الحرارة العالية، سيتأثر معها كل شيء من حوالنا، بدأ من الأكل المعتمد على الزراعة، والمياه والمجارى المائية قائلة:" كل سلوك للبشر منذ الاستيقاظ حتى النوم سيؤثر بشكل كبير فى الحد من الآثار المترتبة على قضية التغير المناخى.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى، أنه جزء من المسئولية لوزارة البيئة، وسعيها الدائم لدمج البعد البيئى بكافة الملفات لكل الوزارات، وتفعيل المسئولية المجتمعية كجزء من الشركة التى تسعى لها الوزارة مع القطاع الخاص.

وأكد الوزيرة أن دمج البعد البيئى بالصحة، والبيئة مع صناعة الدواء، من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لتشكيل فكر مختلف، يعى أهمية الحفاظ على البيئة، ويشعر ويحس ويكون جزء من حياته ويكمل راية الحفاظ على البيئة.

وشددت الوزيرة قائلة:" ليس هناك رفاهية حاليا للاختيار فى ملف التغيرات المناخية، فالدولة تعمل برؤية واضحة، تجعلنا جميعا مسئولين وكلنا مشاركون، لأنه بدون ذلك لن يكون هناك حياة على الارض، مضيفة أنه فى ظل استضافة مصر لمؤتمر المناخ، نرسل رسالة لكل العالم، أن بلدنا تستحق الافضل وهى بالفعل الأفضل، وأن المصريين جميعا شركاء فى هدف واحد، وهو إظهار الصورة الايجابية عن مصر ورسالتنا كلنا شركاء وكلنا فاعلون.

جدير بالذكر أن بروتوكول التعاون يفتح الأفق لإطلاق مسابقة يفوز فيها 2000 شاب بدراجات هوائية، لتحفيز الشباب لاستخدام الدراجات، حيث يتم تنظيم مسابقة للشباب لتشجيعهم على استخدام الدرجات فى محافظات مصر، من أجل الحفاظ على البيئة.





حفل تخريج دفعتى البرنامج التدريبى لسفراء المناخ (4)







حفل تخريج دفعتى البرنامج التدريبى لسفراء المناخ (5)







حفل تخريج دفعتى البرنامج التدريبى لسفراء المناخ (6)







حفل تخريج دفعتى البرنامج التدريبى لسفراء المناخ (7)







حفل تخريج دفعتى البرنامج التدريبى لسفراء المناخ (8)







حفل تخريج دفعتى البرنامج التدريبى لسفراء المناخ (9)







حفل تخريج دفعتى البرنامج التدريبى لسفراء المناخ (10)







حفل تخريج دفعتى البرنامج التدريبى لسفراء المناخ (1)







حفل تخريج دفعتى البرنامج التدريبى لسفراء المناخ (2)



