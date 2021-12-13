وزارة المالية توافق على اعتماد مركز الخدمة العامة للغويات والترجمة بجامعة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

وافقت وزارة المالية على اعتماد اللائحة المالية الخاصة بمركز الخدمة العامة للغويات والترجمة بكلية الألسن جامعة أسوان، وذلك يأتى فى إطار خدمة طلاب الكلية والجامعة.

صرح بذلك الدكتور حازم عبداللاه الجمل عميد كلية الألسن، والذى أضاف فى بيان صحفى، أن مركز الخدمة العامة للغويات والترجمة يعد إضافة جديدة للمراكز المتخصصة بالجامعة.

وأضاف أنه يتم تأهيل العاملين والعمل على تدريبهم من خلال الدورات التدريبية التى سيعقدها المركز وسوف يقدم المركز العديد من الدورات التدريبية لجميع العاملين بالمؤسسات الحكومية لارتقاء بمنظومة العمل فى ظل التحول الرقمى الذى تنتهجه استراتيجية الدولة.