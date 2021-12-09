رئيس جامعة رئيس أسوان: الجامعات المصرية تعيش أزهى عصورها

أسوان - صلاح المسن

قال الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان خلال مشاركته في افتتاح فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، في نسخته الثانية، تحت عنوان "رؤية المستقبل" إن الجامعات المصرية تعمل علي توفير فرص عمل للخريجين وربطهم بسوق العمل وأصبحت الجامعات المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية راعي العلم والعلماء وذلك من خلال وزارة التعليم العالي التي تعمل علي الارتقاء بمنظومة التعليم العالى كأساس للانطلاق نحو تحقيق مزيد من التطوير المنشود، وأن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي انطلقت نحو التنمية المستدامة والشاملة في مختلف المجالات وهذا ينعكس أثره علي المواطنين.

وحظي المنتدى بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء، ورؤساء الجامعات، والشخصيات العامة والأساتذة والعلماء والخبراء والباحثين في مختلف التخصصات العلمية والتربوية من مصرو من دول العالم المختلفة.

كان قد افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، في نسخته الثانية، تحت عنوان "رؤية المستقبل"، والذي يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021 بمشاركة عدد من دول العالم، وعدد كبير من الجامعات العالمية والجهات والمنظمات الدولية والجامعات المصرية.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان في تصريحات صحفية أن المنتدى يشمل عددا من المحاور أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب.

وأشار رئيس الجامعة إلي أن جامعة أسوان تضم 19 كلية ومعهد البحوث والدراسات الافريقية ودول حوض النيل وقريبا سوف يتم افتتاح كلية السياحة والفنادق التي ستكون اضافة قوية الي عنقود كليات جامعة اسوان وخاصة أن محافظة أسوان محافظة سياحية مما سيسهم في تطوير صناعة السياحة بأسوان وتوفير فرص عمل جادة للشباب وخريجي الجامعة.

يذكر أن المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى ينعقد هذا العام بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.

كما شارك بالمنتدي وفد جامعة اسوان برئاسة الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة اسوان والدكتور محمد عبدالعزيز وكيل كلية الهندسة والدكتور عبدالمنعم الجيلاني وكيل كلية الخدمة الاجتماعية والتقط رئيس الجامعة صور تذكارية مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي ومع رؤساء الجامعات.