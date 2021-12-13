هل تعاني من نزلات البرد الشديدة؟.. إليك 7 أطعمة لتقليل الأعراض

كتبت - ميرفت رشاد

نزلات البرد هي واحدة من أكثر المشاكل شيوعًا التي يواجهها الناس في جميع أنحاء العالم، بينما يمكن للمرء أن يصاب بنزلة برد في أي وقت خلال العام ، يحتاج المرء إلى توخي مزيد من الحذر خلال فصل الشتاء، نزلات البرد هي عدوى فيروسية في منطقة الأنف والحلق، يمكن أن يسبب انزعاجًا شديدًا في الجهاز التنفسي، عادة ما يصاب البالغون الأصحاء بنزلات البرد بمعدل أقل من الأطفال والرضع.

تشمل الأعراض ، التي يمكن أن تستمر حوالي أسبوع ، انسداد الأنف والتهاب الحلق والسعال والعطس والحمى. ولكن يمكن للمرء أن يمنع أو يتعافى من نزلات البرد بمساعدة بعض المواد الغذائية، بحسب ما نشره موقع " doctor-ndtv".

إليك نظام غذائي للمساعدة في التعافي بشكل أسرع من نزلات البرد:

1.الكركم:



يعتبر الكركم من أقوى المركبات الطبيعية المضادة للالتهابات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي، إنه يعزز المناعة ويمكن أن يعزز استجابة الجسم المضاد في حالة دخول فيروس جائر إلى الجسم.

2. فواكه حمضيات:



يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بفيتامين سي في التعامل مع نزلات البرد، املأ نظامك الغذائي بالفواكه الحمضية التي تحتوي على كميات جيدة من فيتامين سي، اصنع سلطة فواكه أو اعصرها.

3. الزبادي:



يحتوي الزبادي على نوع من البكتيريا التي تعمل كبروبيوتيك، هذا يعزز صحة الأمعاء التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بوظيفة جهاز المناعة، بينما قد تساعد الأدوية ، يمكن أن يقلل الزبادي من أعراض نزلات البرد دون أي آثار جانبية.

4. الخضراوات ذات الأوراق الداكنة:

تعتبر الخضروات الورقية مصدرًا غنيًا لمضادات الأكسدة وفيتامين ج والمغذيات الدقيقة الضرورية الأخرى التي نحتاجها عندما نمرض.

5. السلمون:

يمكن أن يساعد سمك السلمون أو أي سمكة أخرى تحتوي على كمية جيدة من أحماض أوميجا 3 الدهنية في التعامل مع نزلات البرد والسعال.

6. الثوم والزنجبيل:

الأليسين الموجودان في الثوم والزنجبيل قد يساعدان في تقليل نزلات البرد ومنع الإصابة به ، وذلك بسبب خصائصه المعززة للمناعة، يمكن أن يساعد الزنجبيل في تخفيف اضطراب المعدة ، والذي قد يحدث عند الإصابة بنزلات البرد.

7. الجوز:



عند الإصابة بنزلة برد ، من المهم تغذية الجسم بالسعرات الحرارية الصحية، في حين أن شهيتك قد تقل ، يمكنك تناول المكسرات تحتوي على سعرات حرارية صحية يحتاجها جسمك للتعامل مع المرض، كما أن المكسرات غنية بالبروتين والزنك والسيلينيوم.