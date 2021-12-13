مياه المنوفية تنظم حملات توعية وطرق الأبواب بقرية جزيره الحجر بالشهداء

المنوفية - محمد فتحى

قال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه في إطار تنفيذ خطة لـ توعية المواطنين بأهمية مبادرة "حياة كريمة"،لتطوير قرى الريف المصري قامت إدارة التوعية بعقد ندوات توعية واستطلاع رأى ميدانى للمواطنين بقرية جزيره الحجر التابعة لمركز الشهداء ضمن أحد المراكز التي يتم تنفيذ مباردة حياة كريمة بها.

وأوضح «نجيب» أن الندوة تناولت التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز الشهداء، ضمن مبادرة حياة كريمة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد إستهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والإستخدام الأمثل وكيفية تفعيل مصطلح التنمية المستدامة للمشروعات المقامة بالقرى.

كما تم عمل حملات طرق الأبواب بالقرية لتعريف المواطنين بمشروعات حياة كريمة واستطلاع رأيهم في خدمات الشركة.

وأضاف «نجيب» انه تم إستعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن للشركة 125 وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونياً لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات، كما تم توزيع مطبوعات على الحضور للتأكيد على رسائل التوعية التي تناولتها الندوة.