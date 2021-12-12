مياه المنوفية تنفذ دورات تدريبية للعاملين عن ترشيد استهلاك الطاقة

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أهمية تطوير العنصر البشرى فى الشركة من خلال صقل مهارات وخبرات العاملين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، ويأتى ذلك فى اطار توجيهات القيادة السياسية والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وضمن خطة الاحتياجات التدريبية الإقليمية الموحدة والمعتمدة من الشركة القابضة.

وأوضح، أن الفترة التدريبية شهدت تنفيذ دورة عن ترشيد استهلاك الطاقة للحفاظ على بقاء البيئة نظيفة وصحيّة وخالية من الغازات المتسببة بالاحتباس الحرارى والتحفيز نحو البحث المستمر لموارد طاقة جديدة ومستدامة قابلة للتجدد وتعزيز الروح الوطنية والجهود الوطنية مع الدولة وخفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد ودعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

وأضاف، الى انه تم تنفيذ دورة عن أجهزة القياس ومكونات المحطات والشبكات للتعرف على أجهزة قياس المؤشرات الكهربية وأجهزة قياس الخواص الفيزيائية والتعرف على مصادر وخصائص المياه والدورة الهيدرولوجية للمياه والخصائص الطبيعية والكيماوية والبيولوجية والاشتراطات الصحية للمياه وانواع المحطات وطرق التنقية وانواع المحابس و التعرف على اساليب الترشيح المختلفه وايضا التعرف على أنواع المواسير وأقطارها .

وأشار، تم تنفيذ دوره عن التشغيل القياسى لمحطات المياه للتعرف على المكونات الرئيسية للمحطة والتعرف على مراحل تنقية مياه الشرب و كيفية استخدام الكلور فى عملية التنقية لمياه الشرب، وكذلك تم تنفيذ دوره تدريبية عن قياس المياه وأنواع العدادات للتعرف على أنواع العدادات والطرق المختلفة لتقدير استهلاك المياه والصعوبات التى تواجه استخدام العدادات وكيفية التعامل معها، والتعرف على الشروط العامة والفنية لتركيب عدادات المياه المنزلية والدورة المستندية لأعمال تسجيل القراءة وكيفية التعامل مع الوصلات الخلسة ومخالفة شروط التعاقد.

وأوضح، تم تنفيذ دورة عن اساسيات إدارة المشروعات لدراسة أساسيات عن كيفية التخطيط و مراحل بداية المشروع و طرق التنفيذ و سبل حل العوائق التى تواجه المشروع و كيفية إدارتها و حساب مخاطر المشروع و دراسة التواصل الجيد مع كافة المعنيين بالمشروع للوصول لأهداف المشروع ضمن الجدول الزمنى المحدد و داخل الميزانية المتاحة لذلك .

وأكد على إستمرار مركز التدريب فى تقديم دورات فى مختلف التخصصات من أجل الارتقاء بالمستوى المهنى للعاملين.